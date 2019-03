Lady Gaga, Katy Perry y Rihanna se cuelan en la lista de las once estrellas del pop del año

El año 2011 ha dado mucho de sí en todos los aspectos. Que si bodorrios, fiestas, galas, noviazgos y rupturas sorpresa… Y como no, mucha mucha música. Así que llegado el mes de diciembre acaba de ser publicada la lista con los once artistas más queridos del panorama musical.

Bruno Mars, Adele y Rihanna se han llevado la medalla de oro, plata y bronce en el ranking seguido de artistas como Jennifer Lopez, Katy Perry y Beyoncé, que un año más no ha dejado indiferente a nadie con sus trabajos.

Los artistas más jóvenes del ranking son la parejita formada por Selena Gomez y Justin Bieber. Dos de los cantantes que más envidias y deseos generan entre los adolescentes.

Otra que no podía faltar en el top once ha sido Lady Gaga, quien se ha coronado como la diva indiscutible del pop con ‘Born this way’.

Britney Spears, con su éxitoso disco, Femme Fatale, se ha colado en la lista. Y es que entre ‘I wanna go’ y 'Till The World Ends' la princesita del pop ha llenado este 2011 de mucho baile.