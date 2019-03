Lady Gaga, Katy Perry y Madonna, selfie de divas del pop en la Gala MET 2015

AUNQUE HAN TENIDO SUS ENCONTRONAZOS, PARECEN HABER ENTERRADO EL HACHA DE GUERRA

Desde luego, lo que no pase en la Gala MET no pasa en ningún sitio. No sólo por el infinito despliegue de celebrities que se citan en el evento de moda del año, sino también porque pueden darse las situaciones más inverosímiles. Como, por ejemplo, que tres divas del pop como son Katy Perry, Lady Gaga y Madonna se hagan un selfie juntas. Conocidos son los encontronazos que ha habido entre ellas, pero con esta imagen parece que quieren demostrar que el hacha de guerra está enterrada.