Lady Gaga y Katy Perry, enfrentadas por la religión

NO SE PUEDEN NI VER

Las divas del pop parecen estar siempre a la gresca. Si Katy Perry no tuviera suficiente con su divorcio, ahora arremete contra Lady Gaga por culpa de la religión. Y es que a Katy no le hace ni pizca de gracia que Gaga se dedique a polemizar en sus vídeos con el tema religioso. Tan lejos ha llegado el tema que ya han pedido que en la próxima ceremonia de los Grammy esté cada una sentada en una punta. Vamos, ¡que no se pueden ni ver!