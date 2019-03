Lady Gaga, hospitalizada tras sufrir fuertes dolores

Lady Gaga ha dejado a sus seguidores muy preocupados después de conocerse la noticia de que la cantante ha tenido que ser hospitalizada debido a los fuertes dolores que le produce su enfermedad, fibromialgia. La artista ha tranquilizado a sus fans con un comunicado en Twitter en el que asegura que está siendo tratada por lo mejores médicos: "Estoy en buenas manos, con los mejores médicos", decía Gaga.

Han pasado dos días desde que la intérprete de 'Poker Face' confesara en un comunicado que debido a esta enfermedad no iba a poder actuar en festival Rock in Rio en Brasil: "Brasil, estoy destrozada por no poder ir al Rock in Rio. Haría lo que fuera por vosotros pero tengo que cuidar mi salud", decía la cantante.

"Lady Gaga está sufriendo muchos dolores y esto le ha afectado mucho a la hora de actuar. Está bajo cuidado de los mejores médicos. Manda todo el amor a sus fans en Rio y les agradece su apoyo", explicaba en un comunicado en Twitter.

Tal y como ha anunciado la cantante, todos sus fans podrán informarse un poco más sobre esta dolencia en su documental 'Gaga: Five Foot Two'. Un documental en el que habla de cómo ha sido vivir con esta enfermedad que no le permite seguir actuando.

El año pasado la artista también reconoció que sufría de estrés postraumático, comunicándolo con una emotiva carta dirigida sus fans: "Es un esfuerzo diario para mí, incluso durante el trascurso de este álbum, regular mi sistema nervioso y no entrar en pánico en situaciones que muchos consideraríais como normales. Estoy aprendiendo como superarlo porque sé que puedo", les decía Gaga.