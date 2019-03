Lady Gaga hace topless en su último video de 'You and I'

Lady Gaga ha querido que su sencillo 'You and I' sea representado por sus cinco lados. El primero en salir a la luz fue 'Haus of u' y hace referencia a Nymph, el personaje de pelo liso que toca el piano en el videoclip original junto a Joe Calderone, su alter ego.

En esta nueva entrega la cantante se muestra más tetona que nunca. Pechos fuera que sólo son tapados o por una ligera cintita negra o por sus propias manos. Una gran delantera que la chica nop tiene ningun temor a enseñar siempre y cuando su pezón no asome por ningún lado. Y es que parece ser que a esta chica le gusta enseñar todo menos el centro de su pecho. Ya sea tapado por sus manos o por una banda negra de lo más minúscula, nunca son vistas... ¿Algún complejo no confesado?

Caracterizada de novia, Lady Gaga da título a la nueva versión de la canción 'You and I' bajo el título 'The bride'. Una novia muy hardcore que no duda en quitarse la peluca y ponersela en sus partes más íntimas mientras pone cara de "¡Colegui, soy la más malaaaaa!"

Un derroche de su esencia en estado puro que nos muestra a pesar de sus burradas, una Gaga en blanco y negro de lo más sexy y pechugona. Si es que esta chica hoy se viste de hombre y mañana de trozo de carne... ¡Vale para todo!