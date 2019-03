Lady Gaga se hace un tatuaje conjunto con otras víctimas de abusos sexuales

Lady Gaga nos sorprendió a todos cuando reveló al mundo entero que había sido violada a los 19 años, algo que le ha marcado de por vida y le ha costado mucho superar. La cantante hizo su propio homenaje a todas las víctimas de abusos sexuales con el tema principal del documental 'The Hounting Ground', titulado 'Til it Happens To You' ("Hasta que te pase a tí") por el que fue nominada al Oscar a mejor canción.

Gaga subió al escenario de la última gala de los Oscar a interpretar este tema junto a otras 50 personas que había sufrido abusos sexuales en algún momento de su vida. Sin duda, una actuación que siempre se recordará por lo emotiva que fue.

Ahora, la artista ha querido sellar este vínculo que ha formado con estas personas y se ha hecho un tatuaje conjunto con ellas con el que recordarán siempre lo que han vivido juntos y la fuerza que han tenido para superar todo el dolor que han sufrido. Lady Gaga hizo público este hecho a través de su cuenta de Snapchat donde se ve a el tatuaje que se ha hecho en el hombro izquierdo y donde decía: "Durante los ensayos el resto de supervivientes y yo marcamos la diferencia".