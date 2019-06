Lady Gaga habla por primera vez de la ruptura con su ex su tras conocerse la crisis de Irina Shayk y Bradley Cooper

Tras meses de suposiciones y rumores, Lady Gaga por fin se ha pronunciado respecto a su ruptura con el que era su prometido y representante, Christian Carino. Una ruptura abrupta que tomó a todos por sorpresa, pero de la que poco a poco se van conociendo más detalles. Por ejemplo, que Carino ejercía un excesivo control sobre la cantante y que era muy celoso.

Pues bien, por primera vez, y además subida sobre un escenario en Las Vegas, Gaga ha decidido hacer una referencia al respecto. El pasado domingo, durante el programa 'Jazz & Piano', y tal y como informa el medio Entertainment Tonight, la artista se disponía a interpretar el tema 'Someone to watch over me', cuando hizo un guiño inesperado a su ex prometido.

"La última vez que canté esta canción tenía un anillo en mi dedo, así que ahora será diferente", afirmó ante el atónito público.

Estas primeras declaraciones de Gaga llegan al mismo tiempo que los rumores de ruptura entre Bradley Cooper e Irina Shayk, por lo que muchos esperan ansiosos a ver cómo termina esta historia que nació con el rodaje de la película 'Ha nacido una estrella'.

Recordemos que la química entre Bradley y Gaga era innegable y que los rumores de una posible 'más que amistad' entre ambos podrían ser una de las causas fundamentales del fin de sus respectivas relaciones.