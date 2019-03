Lady Gaga, a favor de la castidad entre adolescentes

Lady Gaga ha animado a los adolescentes a que esperen para mantener relaciones sexuales. La artista cree que deberían esperar todo lo que puedan, y así asegurarse de que están preparados para ese momento. Además, insiste en que usen protección "desde la primera hasta la última vez".

En contra de lo que pudiera parecer, Lady Gaga es toda una abanderada de la castidad. Pese a sus afirmaciones sobre su orientación sexual y experiencias en la cama, la cantante quiere que los adolescentes se lo piensen dos veces antes de quitarse la ropa.

"Creo que los jóvenes deberían esperar todo lo que puedan antes de practicar sexo. Y deberían usar protección desde la primera hasta la última vez", ha declarado a 'BANG Showbiz'.

Y es que Gaga quiere que estén muy seguros de lo que van a hacer y se sientan preparados para el momento, no que se lancen a ello sin más.

Claro que eso no significa que sea un tema tabú o prohibido. "El sexo no es algo malo. Es la vida real. No creo que sea una cosa mala", continúa la cantante.

En otras ocasiones, Gaga ya se ha manifestado a favor de las relaciones sexuales seguras y ha formado parte de campañas de prevención contra el VIH/SIDA.