Lady Gaga explica la historia que hay detrás de su canción nominada a los Oscar 'Till it happens to you'

Durante la entrega de premios PGA 2016 (Sindicado de Productores)

En la celebración de los premios PGA 2016 (Sindicato de Productores), Lady Gaga interpretó su canción 'Till it happens to you' que forma parte de la película documental 'The Hounting Ground' que habla sobre los abusos sexuales a jóvenes. La cantante ha explicado la dura historia que se esconde detrás de la letra de la canción para apoyar a todas las víctimas de este delito. Una conmovedora canción que está nominada a los Oscar 2016.