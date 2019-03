Lady Gaga enseña el pezón a sus seguidores en Instagram

Lady Gaga ha vuelto a mostrar sus encantos en las redes sociales. La excéntrica cantante se disponía a tomar un avión para ir a ver al fotógrafo Jeff Koons y "hablar de arte", tal y como ella confirma en su perfil de Instagram, cuando en el interior de su jet privado decidió hacerse un selfie. Nada del otro mundo si no fuera porque en la instantánea, entre su escotada camisa se puede observar claramente… ¡Su pezón!

Gaga "accidentalmente" calculó mal el ángulo de la fotografía, revelando completamente su pecho y provocando en seguida el furor de sus seguidores. La estrella del pop eliminó la publicación poco después, quizás abrumada por mostrar 'tanto' en Instagram o simplemente preocupada por si la red social clausuraba su cuenta, tal y como hicieron a Rihanna el pasado mes mayo.

Sin embargo, habiendo hecho desnudos integrales en sus conciertos no entendemos a qué viene tanto escándalo por esta imagen que bien podría pertenecer al extendido movimiento 'Free the Nipple'. Desde luego, ahora que Gaga no está gozando del éxito con el que despuntaba hace varios años, tampoco nos sorprenden estas llamadas de atención por su parte.