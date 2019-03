Lady Gaga se enamora de uno de los protagonistas de 'Vampire Diaries'

EL MAROMAZO SE LLAMA TAYLOR KINNEY

¡Ya nos gustaría que este chulazo nos pegara un buen mordisco! El chico en cuestión se llama Tayor Kinney y es uno de los protas de 'Vampire Diaries' donde hace de hombre lobo. Lady Gaga, que no tiene un pelo de tonta, lo fichó para su videoclip de 'You and I' y por lo visto, ¡surgió el amor!