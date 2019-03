La protegida de Lady Gaga

CONCIERTO EN CANADA

Lady Gaga muestra su lado más sensible en pleno concierto al compartir escenario con María Aragón, la niña filipina de diez años y que ha causado sensación en Youtube imitando a la artista. Parece que la cantante no es tan fiera como quiere darnos a entender y, ante la inocencia de la chiquilla, no puede evitar ponerse a llorar.