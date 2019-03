Lady Gaga: “La droga era mi amiga”

“La droga era mi amiga”. Así de contundente confesaba Lady Gaga su adicción a los estupefacientes, en el popular programa estadounidense de Amanda de Cadenet, 'The Conversation'. Aunque la excéntrica cantante dijo que no iba a conceder más entrevistas, parece que necesitaba contar a los cuatro vientos sus problemas del pasado para así superarlos completamente.

Sin reparos, la líder de los ‘Little Monster’ habló abiertamente sobre sus difíciles comienzos en soledad, donde vio en la cocaína su refugio. "La droga era mi amiga. No me pasaba con otras personas. Es una forma terrible de llenar ese vacío, porque sus sensaciones no son reales. Me ayudaba a evadirme y a sentirme protegida, pero en el fondo lo único que hacía era aumentar ese vacío", declaraba.

Sin embargo, la cantante supo reaccionar a tiempo y cortó con su adicción diciéndose a sí misma: "Tú no eres una artista. Si fueses una artista estarías centrada en la música y no estarías gastando dinero en ese polvo del diablo".

Por desgracia, no es la única que salta a la fama y se mete en ese mundo. Ella misma califica que existe un cierto "romanticismo" con las drogas entre los aspirantes a artistas. Pero, según dijo a Amanda de Cadenet, no son más que unos "perdedores".

Ahora, Lady Gaga vuelve a evadirse en la soledad, junto a su piano, después de romper con Taylor Kinney con el que iba de camino al altar. Eso sí, habrá que esperar hasta la próxima semana, para ver al completo estas sorprendentes declaraciones.