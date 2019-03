Lady Gaga se disfraza para burlarse de los comentarios sobre sus kilos de más

Lady Gaga ha querido zanjar la polémica sobre su peso de una forma muy habitual en ella y se ha plantado un disfraz de 'sumo' que no ha dejado indiferente a nadie. Con mucho humor, la cantante ha querido reírse así de todos aquellos que la han insultado por sus kilitos de mas y ha salido a las calles parisinas hecha un cuadro.

Un gigante vestido azul y rosa, unas gafas indescriptibles y unos taconazos imposibles componían el look parisino de Gaga. Y es que una persona tan extravagante, polémica y provocadora no podría pasar por alto estos comentarios sobre su cuerpo. Y sin duda, ha conseguido llamar la atención de todos y burlarse de los comentarios con este diseño de la casa japonesa Comme des Garçsons cuyos volúmenes le hacían parecer una auténtica mezcla entre luchadora de sumo y muñeca pepona. El traje era tan grande que Gaga casi no podía ni caminar.

Además, la reina del pop publicó un tweet agradeciendo a todos sus fans el apoyo incondiconal: "Y gracias a mis fans que me aman sin importar el porqué, y conocen el significado de la verdadera belleza y la compasión. Os quiero de verdad".