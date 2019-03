Lady Gaga, desnuda y entre plásticos para promocionar su gira

Es la reina de la extravagancia y no hay evento en el que su presencia pase desapercibida. Día sí y día también, Lady Gaga vuelve a verse rodeada de polémica por mostrar sus 'encantos' más de lo que debiera. En esta ocasión la hemos pillado de esta guisa: como dios la trajo al mundo homenajeando así el nombre de su último disco, con el que se encuentra en plena promoción de la gira que iniciará en abril, 'Born this Way Ball'.

Cual diva de la vanguardia ha decidido envolverse entre plásticos trasparentes que no dejan lugar a la imaginación. De hecho, sólo un mini tanga oculta las partes nobles de la cantante dejando incluso ver sus senos. Como complemento: un pamelón que ha lucido también en el videoclip de ‘You and I’ y como escenario unos barrotes oxidados.

La instantánea, que se ha publicado en medios como 'Daily Mail', ha visto la luz sólo unos días después de que la cantante confesara que sufrió bulimia durante sus años de instituto. Según sus palabras, su deseo de convertirse en bailarina provocó que padeciese este trastorno alimenticio durante su adolescencia.

Sin embargo los problemas de bulimia forman ya parte de su pasado y ahora rara es la ocasión en la que Gaga no deja ver más carne de la que debiera con la menor excusa... ¡A lucirse se ha dicho!