Lady Gaga confiesa en la revista 'Harper's Bazaar' que ha sufrido una profunda depresión

Además de ser la portada de la nueva edición americana de la consolidada revista 'Harper's Bazaar', Lady Gaga se ha confesado como nunca antes lo había hecho en una entrevista para la reconocida publicación. La diva de la canción ha declarado públicamente que no ha pasado por su mejor momento durante estos últimos meses. "Me deprimí mucho a finales de 2013. Estaba exhausta de luchar con la gente. No podía ni siquiera sentir el latido de mi corazón. Estaba enfadada, cínica y tenía esa profunda tristeza como un ancla arrastrándome a cualquier lugar donde fuera", confesaba la cantante.

Ahora, poco a poco, se va recuperando y va siendo cada día más optimista: "Me miré al espejo y decidí que tenía que hacer algo, por mi misma, mi música, mis fans y mi familia. Ahora me siento de nuevo muy afortunada". Y es que ya lo dice el refrán... ¡Año nuevo, vida nueva! Aunque si hay algo que abundó el día de año nuevo para Gaga fueron las lágrimas. "El 1 de enero, me desperté, empecé a llorar de nuevo. Realmente me sentía como si estuviera muriendo, mi luz estaba completamente apagada. Me dije a misma: 'Sea lo que sea lo que hay aquí, aunque sea sólo una molécula de luz, la encontrarás y la multiplicarás".

Germanotta también ha confesado que tuvo algún que otro trastorno alimenticio, pero parece que ya lo ha superado con creces. "Soy mejor con la comida. Ya no tengo ningún desorden alimenticio". Sus 'little monsters' siguen dándole cariño y así lo demuestran día a día a través de las redes sociales. Además, esperan ansiosos la colaboración de su diva favorita de la canción con Britney Spears. ¡Menudo bombazo se avecina! ¿Será el 2014 el resurgimiento de una renovada Lady Gaga?