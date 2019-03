Lady Gaga confiesa que se medica para sobrellevar sus problemas psicológicos

¿Lady Gaga es una enferma mental? Según unas declaraciones de la propia estrella del pop, así es.

Lady Gaga confesó que toma medicación para sobrellevar sus problemas mentales y su depresión, durante uno de los conciertos de la gira 'ArtRAVE: The ARTPOP Ball Tour' en Londres. Gaga leyó una emotiva carta de un fan que aseguraba estar vivo gracias a la diva del pop, pues su intención era suicidarse. La artista entonces compartía también con sus millones de 'monsters' otro secreto: "Yo tomo medicamentos a diario para mi enfermedad mental y mi depresión, y no me siento mal por ello".

La cantante sufrió una gran depresión el año pasado debido a sus problemas físicos, que le llevaron a estar más de seis meses en una silla de ruedas sin saber si podría volver a caminar con normalidad en un futuro.

Entonces, Gaga se refugió en las drogas, algo de lo que habla abiertamente y sin tapujos. La neoyorkina llegó a comentar que fumaba entre 15 y 20 porros al día para aliviar su depresión y dolor. No obstante, la diva parece haber reconducido su carrera profesional y está dispuesta a seguir adelante, apoyándose en el calor de sus fans y seguidores más fieles.