Lady Gaga confiesa el motivo por el que se retira de los escenarios

Lady Gaga ha preocupado mucho a sus seguidores tras comunicar hace unos días que había decidido alejarse de los escenarios durante un tiempo. En ese momento no dio ninguna explicación sobre el motivo que la había llevado a tomar esta decisión tan inesperada que dejó a sus fans en shock.

El motivo ha sido que la cantante padece una enfermedad llamada fibromialgia, la que le provoca dolores musculares bastante fuertes. La artista ha hablado sobre ella en el documental 'Gaga: Five Foot Two', una cinta en la que además de mostrar su trabajo el último año, también cuenta como es su día a día con este dolor: "El dolor no me hace ningún bien a menos que lo convierta en algo que lo sea", contó en el documental que se estrenará el próximo 22 de septiembre.

La cantante de 'Poker Face' también se ha explicado a través de su perfil de Twitter, donde ha recibido multitud de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores: "La enfermedad de la que hablo en el documental y con la que lidio es la fibromialgia. Espero poder ser de ayuda para concienciar y conectar con gente que también la tiene", además ha explicado como intenta lidiar con el dolor: "Pensaba que el hielo ayudaba, pero estaba equivocada e iba a más. El calor es mejor. La manta eléctrica, la sauna y los baños con sal de Epsom", ha asegurado Gaga.

No es la primera famosa que padece esta enfermedad: María José Campanario también sufre de fibromialgia, una enfermedad que la ha llevado a estar ingresada durante meses recibiendo tratamiento en un centro de salud mental en Málaga.