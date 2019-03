Lady Gaga le dedica un emotivo mensaje a su gran amiga Sonja Durham, fallecida a causa de un cáncer

Durante la última década, Lady Gaga había encontrado en su ex asistente y amiga Sonja Durham un fiel apoyo para afrontar los numerosos retos y sinsabores del éxito. Este viernes 19 de mayo, Sonja fallecía a causa de un cáncer de grado 4, tal y como ha comunicado su viudo, Andre Dubois.

No es la primera vez que la cantante neoyorquina hablaba sobre la enfermedad de su gran amiga. Sin ir más lejos, su canción 'Grigio Girls', incluida en su último álbum 'Joanne', estaba inspirada en Sonja. El pasado mes de abril en el festival de Coachella, Lady Gaga le dedicaba la interpretación de 'Edge of glory' a su ex asistenta, que ya atravesaba por momentos muy duros.