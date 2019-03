Lady Gaga con la cara lavada

Acaba de salir a la luz una foto, filtrada por la mismísima Lady Gaga de su carita lavada. Así, sin maquillaje no sólo parece más joven, sino más guapa, más femenina y más... normal.

La foto coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum, Born this way, y aunque parece ser alguna otra forma de llamar la atención, esta nueva Lady Gaga no gusta mucho más que la esperpéntica cantante que sube a los escenarios. ¿Qué opináis?

La verdad es que, aunque la cantante dice que se está quedando calva, aquí muestra una estupenda cabellera y una piel como la del culito de un bebé.