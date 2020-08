La cicatriz que le dejó Lady Gaga a Ariana Grande durante un accidente en el videoclip de 'Rain on me’

Lady Gaga y Ariana Grande han querido recordar una anécdota que ocurrió durante la grabación del videoclip 'Rain on me'. Durante los ensayos de la coreografía, Lady Gaga arañó el ojo de Ariana Grande mientras realizaban un paso de baile. La cantante neoyorquina ha compartido en su cuenta de Instagram un making of del videoclip, donde podemos ver el momento del accidente. "Me arañaste el ojo" se escucha decir a Ariana, quien quería que se le quedara la marca. Aun así todo quedó en un susto y ambas lo recuerdan entre risas.

En el clip podemos ver como las artistas se llevan muy bien tanto delante como detrás de las cámaras. La imagen de Lady Gaga queriendo curarle la herida mientras Arianna Grande corre por la sala, refleja la buena amistad que existe entre estas dos divas de la música.

El videoclip 'Rain on me' de Lady Gaga junto a Ariana Grande alcanza casi 200 millones de visualizaciones desde su estreno el pasado mes de mayo. Las intérpretes se esforzaron durante la grabación del vídeo y en los ensayos de las coreografías, por lo que, para Gaga y Ariana, el esfuerzo sí que tiene recompensa.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Lady Gaga deja a todos impactados tras reaparecer así de cambiada

Ariana Grande luce abdominales de camino al gimnasio