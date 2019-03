Lady Gaga acusada de plagio

La cantante Lady Gaga sigue siendo la reina del pop, pero quiere más... y sueña con que su próximo álbum "Born This Way'' sea el mejor de la década. No sabemos todavía cómo suena, pero si podemos ver ya cómo es su portada y la verdad que ha sido todo un bombazo. Pero no por su originalidad, de la que tanto presume la cantante, sino por su parecido con la del disco de Kylie Minogue publicado en en el 2007.

La excéntrica cantante, que está nominada a seis premios Grammys, se ha esforzado mucho en este disco aunque el supuesto plagio está eclipsando el esperado lanzamiento. Mientras, Gaga sigue adelante con su sueño de ser la cantante de la década y considera que no quiere grabar algo muy de moda porque se perdería su encanto.

El primer sencillo del álbum, que lleva el mismo nombre que el disco, ha sido descrito por la cantante como un himno del orgullo gay, que escribió en sólo 10 minutos. Pero que Gaga no tenga capacidad para inventarse una portada, no significa que la música que hace no sea buena. Habrá que esperar al lanzamiento del disco, para juzgar si a Lady Gaga no sólo le gusta copiar portadas...