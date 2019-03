La foto de bebé de Selena Gomez que demuestra que ya tenía pelazo con tan solo unos meses

Selena Gomez ha conseguido derretir las redes sociales. Y no, en esta ocasión no ha sido porque haya compartido una imagen de lo más romántica con su novio The Weeknd.

La cantante ha compartido una imagen con todos sus followers de cuando era un precioso bebé recién nacido. En la instantánea, la exniña Disney aparece en brazos de su madre: "Mamá y yo", escribía la cantante.

Una imagen con la que además de haber conquistado a sus seguidores, ha demostrado que ella tenía ya tenía pelazo con tan solo meses de vida. No nos extraña que con imágenes así, la exnovia de Justin Bieber se haya convertido en la imagen de Pantene.