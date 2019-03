Kylie Minogue no quiere que Kylie Jenner le robe su nombre

La pequeña del clan Kardashian-Jenner, Kylie Jenner, se ha buscado una enemiga y no cualquiera. Ni más ni menos que la cantante Kylie Minogue. ¡Qué se prepare! Jenner pretende patentar su nombre como marca para que nadie pueda lucrarse económicamente con él.

Pero la ex de Andrés Velencoso no se lo va a poner nada fácil. La reina del pop no lleva casi 30 años en los escenarios para que la hermanísima de Kendall Jenner le arrebate su nombre. La intérprete de 'All the lovers' tiene pensado tomar acciones legales ya que ella registró el nombre primeros con fines musicales y de entretenimiento. "Es un simple personaje secundario de televisión", ha afirmado el representante de la cantante australiana sobre Jenner. ¡Con el ego que se gastan las Kardashian-Jenner no les habrá hecho ni pizca de gracia!

Además los representantes de Minogue consideran que esto le puede repercutir a la imagen de la rubia ya que Jenner se ha visto envuelta en varias polémicas que pueden dañar a la cantante debido a la confusión del nombre. "Hola, mi nombre es Kylie", escribió la cantante en su cuenta personal de Twitter abriendo la brecha entre ambas y dejando claro de quién es el nombre. ¿Quién ganará la batalla por su nombre?