Kylie Minogue podría estar con Joshua Sasse un actor 20 años menor que ella

Parace ser que Kylie Minogue podría estar teniendo un romance con el actor Joshua Sasse, con quien ha compartido alguna escena en la serie 'Galavant', en la que Kylie ha hecho un cameo. Pero los rumores se han disparado al ser vistos dando un paseo, según ha informado el MailOnline.

El actor, que tiene 27 años, 20 años menos que ella, se ha mostrado muy cariñoso y atento con la cantante, al menos eso apunta el MailOnline, que les ha sacado fotos donde ambos se muestran muy tiernos entre ellos.

Aunque estos rumores aún están por confirmar, lo que está claro es que la cantante le ha cogido cariño al joven actor, ya que ha publicado en su cuenta de Instagram fotos donde aparece él abrazándola con los demás compañeros de la serie. La cantante y el actor no se han pronunciado al respecto, pero según las últimas declaraciones y aunque ella no quiera, Joshua parece ser su prototipo: "No me importan las canas, si es calvo ni si tiene panza. Quizás me he fijado en hombres demasiado guapos y es lo que he estado haciendo mal".