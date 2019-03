Kylie Minogue no podrá ser mamá

Más sincera que nunca, la artista Kylie Minogue ha desvelado uno de sus grandes secretos en la edición alemana de la revista InTouch. Después de la feliz noticia de que había superado un cáncer que le diagnosticaron hace años, la australiana ha confesado que también ha tenido que despedirse de uno de sus grandes sueños: ser madre.

Los medicamentos que ha estado tomando de forma regular para curar su enfermedad han hecho que las posibilidades para Kylie de quedarse embarazada sean prácticamente inexistentes.

Así lo explica la propia cantante en su entrevista sobre el hecho de no poder ser madre: "Si estas segura de que no quieres seguir ese camino, no pasa nada. Pero en mi situación no es divertido". Además, añade: "La verdad es que me he convertido en una persona mucho más relajada desde mi enfermedad. Sí, he encontrado mi razón de vivir".

A la diva del Pop le diagnosticaron un cáncer de mama en 2005, del que fue operada exitosamente a finales de año. Un año y medio después celebró su completa recuperación con una espectacular vuelta a los escenarios.

Al menos, la artista sabe que cuenta con el total apoyo de su pareja, el modelo español Andrés Velencoso, con el que lleva varios años saliendo. Junto a él, Kylie se confiesa feliz aunque, de momento, no piensa en boda. "Me da pánico pensar en boda", añade la cantante