Kylie Minogue se compromete con su novio, el actor Joshua Sasse

Para Kylie Minogue el matrimonio siempre ha sido una cosa secundaria y nunca ha estado entre sus prioridades. Así, hace tiempo declaraba que no imaginaba su boda: "No sé si me casaré algún día, nunca me lo he imaginado", decía.

Pero, a pesar de estas palabras y de no gustarle mucho la idea de pasar por el altar, al parecer la cantante ha encontrado a la persona perfecta por la que incluso estaría dispuesta a vestirse de blanco.

Y es que, Kylie y su novio, Joshua Sasse, se han prometido. Ella lució un impresionante anillo de diamantes y esmeralda este miércoles en la entrega de los premios NME. Y fue él el encargado de confirmar la noticia a lo largo de la noche al referirse a la australiana como "su prometida" mientras charlaba con el resto de asistentes.

"Puede que Kylie haya tenido la boca cerrada, pero Josh no tiene tantas ganas como ella de mantenerlo en secreto. Estuvo hablando con orgullo de su 'prometida' con varios de los invitados e incluso bromeó sobre cómo ya no iba a tener problema para ser invitado a fiestas ahora que está con ella. Kylie era la encargada de entregar uno de los premios y no pasó demasiado tiempo con él porque no parecía apetecerle tanto la idea de tener una noche salvaje", declaraba una fuente al periódico The Sun.

Según parece fue él quien le pidió matrimonio a ella durante las dos semanas que pasaron de vacaciones esquiando por Navidad. Y claro, Kylie no pudo decir que no.