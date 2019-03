Kylie Minogue ha dejado su casa en la capital británica para mudarse con su novio, el modelo español Andrés Velencoso, a una gran mansión. La cantante admite que no podría ser más feliz, y se les ve muy unidos, pero reconoce que le da pena abandonar su antiguo hogar.

"Estoy muy feliz. Este año ha estado lleno de cosas estupendas. Andrés y yo acabamos de mudarnos a una nueva casa. Es mucho más grande, pero hay que amueblarla y decorarla entera de nuevo", explica la cantante australiana a The Sun.

"El nuevo sitio es más apropiado para mi situación actual y mi familia", continúa Minogue. La cantante, que ha sacado este año su onceavo disco de estudio Aphrodite, demuestra su nostalgia hacia su antiguo hogar, una casa de más de 5 millones de euros en la que vivió durante 15 años.

"Siento que es un nuevo comienzo en mi vida. He estado pensando en mudarme durante siglos y busqué muchos sitios sin encontrar nada que me gustase (antes de su nueva adquisición). Es triste decir adiós a esa casa, he tenido muchos y muy buenos momentos allí", confiesa.

El primer paso es la convivencia, Kylie... Lo siguiente, sin duda, el bodorrio. ¡Qué seáis muy felices, parejita!