Kristen Stewart protagoniza el nuevo videoclip de los Rolling Stones

Con gafas de sol, un top blanco, unos jeans y unas botas la actriz Kristen Stewart nos demuestra su destreza al volante con un Mustan del 65. Los Rolling Stones han confiado en la actriz de 'Crepúsculo' para protagonizar su último videoclip. Ha sacado su lado más loco, desvergonzado y salvaje por las calles desiertas de Los Ángeles donde conduce a toda velocidad y parece disfrutar mucho de la experiencia

"No hicieron falta muchas palabras para que me gustara la idea. The Stones. Un Mustan del 65. Sola en Los Ángeles. Y la filmación fue tan maravillosa como la idea. Partimos LA en un día y tuvimos una gran banda sonora", declaró la actriz cuando le preguntaron sobre el rodaje. Y es que basta con ver unos segundos del clip para ver a Stewart disfrutando al máximo de lo que hace.

Se estrenó un adelanto del vídeo el pasado jueves, pero ya puede disfrutarse al completo. Aunque no sucede lo mismo con el último disco completo de los Rolling Stones, para el que hemos tenido que esperar hasta el viernes para que salga a la venta. Titulado 'Blue and Lonesome', es el primer disco de estudio de los Rolling Stones después de once años, y cuenta con canciones como 'Ride 'em on down' y otras versiones de estándares del blues.