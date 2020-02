Rosalía ha publicado una foto con un look que ha encantado hasta a Naomi Campbell. No le faltaba detalle a su estilismo 'anime' y es que la artista no deja de sorprender con sus arriesgados estilismos y combinaciones.

En esta ocasión la catalana ha apostado por un vestido con dibujos de la emblemática serie 'Sailor Moon', y para completar su outfit se ha colocado dos moñetes en la cabeza y una manicura fantasía muy acorde con su conjunto.

Rápidamente los 'likes' no han dejado de sucederse, pero lo que más ha llamado la atención ha sido el comentario que le ha dejado Kiko Rivera: "Ayer te vi en una película", a lo que los seguidores de la cantante han contestado que se trataría de 'Dolor y Gloria', la premiada película de Pedro Almodóvar que ahora va camino de los Premios Oscar y en la que Rosalía tiene un pequeño papel.

