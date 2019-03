Kesha y sus brillantes micciones

Kesha, en una reciente entrevista, hablaba sobre su producto favorito a la hora vestirse. Ya sea para una actuación, unas fotos o ir a comprar el pan, ella lo tiene muy claro: “El glitter es mi truco de belleza pero... luego me persigue. No se me va. He intentado quitármelo pero vuelve a aparecer de la nada. Es inútil. Después del tercer show que realicé estaba realmente molesta, pero después empecé a quererlo”, decía.

Nos encantaría ver una de esas peleas Kesha vs. purpurina. Pero ahí no quedó todo. Lo más sorprendente de la entrevista fue lo que dijo a continuación. “He encontrado brillos en todos los lugares en los que una persona puede encontrar brillos. Me he ahogado con purpurina. He encontrado restos en mis párpados. Ésta obstruye mi ducha después de cada show. ¡Hasta he visto brillos en mi orina! Es así de grave”.

Sí, sí, ¡nos ha quedado claro que Kesha mea purpurina! ¡Muy fuerte! Tras superar el shock que nos ha supuesto tal afirmación, una cosa nos queda clara: La purpurina en dosis reducidas, guapa. Ahora cada vez que la veamos lucir la cara llenita de su 'maquillaje' preferido, sabremos cómo terminará su W.C ese día...