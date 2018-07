Kesha responde a las críticas de los haters con una foto de su culo

Tras haber perdido el juicio contra su productor Dr. Luke, Kesha ha decidido coger el toro por los cuernos. Aunque siempre ha tenido una actitud bastante pasota, ahora la cantante ha optado por no callarse nada.

Con tantos problemas no es de extrañar que Kesha haya descuidado un poco el cuidado de su figura y ha cogido unos kilitos. Y aunque la cantante está estupenda, han sido muchos los usuarios de las redes sociales los que han criticado el nuevo cuerpo de la cantante.

Unas críticas que no han sentado nada bien a Kesha que ha decidido salir en su defensa a través de la red publicando una imagen donde da el culo a esos haters y donde les deja claro qué piensa sobre ellos a través de un largo mensaje: "Veo que te encanta hacerme saber qué piensas que soy fea, y además una "puta". Pues bien, entiendo que esa es tu opinión, pero no estoy de acuerdo. No soy perfecta pero soy jodidamente mágica. Y además, de hecho no soy una puta. Por otro lado, hacer bullying a alguien que ha luchado públicamente contra sus problemas físicos es bastante miserable. Gracias a Dios, estoy en un momento de mi vida en el que me siento con el poder de hacer frente a tus comentarios desagradables en lugar de dejar que me destruyan. Así que, en nombre de cualquiera que luche en cualquier parte en contra de la imagen corporal, PARA. Mi cuerpo no es asunto tuyo. En conclusión, besa mi mágico e imperfecto culo".