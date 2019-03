Kesha reconoce que ha llorado por todo el apoyo recibido

La cantante Kesha no está atravesando su mejor momento personal. La guerra abierta que mantiene con su productor musical al que acusa de abusos sexuales y acoso moral sumado a que la ley no se ha puesto de su parte, hace que sus seguidores y compañeros de profesión se hayan volcado con ella. Tanto es así, que Kesha ha estado todo el fin de semana llorando por la emoción sin salir de su casa.

Kesha ha reconocido en su perfil de Instagram: "No tengo palabras para mostrar mi gratitud.Gracias no es suficiente, pero es lo único que tengo. Un millón de veces y siempre gracias. El apoyo que he recibido ha dejado mi cara hinchada por las lágrimas". Con estas bonitas palabras, la artista ha querido agradecer el apoyo recibido.

Aunque Kesha tendrá que seguir trabajando con Dr Luke después de que el juez desestimara la petición de romper el contrato que tenía con el productor, la cantante cuenta con el respaldo de sus fans.