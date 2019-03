Kesha quiere tener sexo con Justin Bieber

CONFIESA PARA LA REVISTA 'ROLLING STONES'

Quien no corre vuela y esta vez ha sido Kesha la que se ha adelantado a la cantante Selena Gómez. Que Selena no confirma su reconciliación con Justin Bieber, Kesha marca la diferencia admitiendo que no le importaría tener sexo con el joven cantante. ¿Qué les da Justin para que todas estén como locas con él?