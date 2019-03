Kesha publica en Instagram el chantaje que ha sufrido por parte de la discográfica

Kesha acaba de vivir otro turbio episodio más en su dura lucha contra su productor y la discografía con la que trabaja. Hace unos meses perdió el juicio por el que pedía acabar con el contrato que le unía a la productora y alegaba que había sufrido abusos sexuales y verbales por parte de su mánager, Dr. Luke.

Ahora, la artista ha hecho público en su cuenta de Instagram el chantaje que le ha hecho la misma discográfica, quién le ha ofrecido rescindir su contrato a cambio de decir que no sufrió abusos sexuales. Algo que Kesha se ha negado en rotundo.

"Me ofrecieron mi libertad si decía mentiras. Tendría que pedir disculpas públicamente y decir que nunca fue violada. ESTO ES LO QUE OCURRE detrás de puertas cerradas. No me retractaré de la VERDAD. Yo preferiría dejar que la verdad arruinara mi carrera, que mentir por un monstruo una vez más", revelaba la cantante junto a una imagen de ella en la cama con la cara lavaba.