Kesha y su nuevo diente de oro

Kesha ha llegado a los escenarios pisando fuerte, no obstante sus impactantes looks no pasan desapercibidos en las alfombras rojas de los conciertos y fiestas. Estamos acostumbrados a ver los pecados fashion que comenten los cantantes, pero lo que acabamos de ver nos ha dejado impactados.

La cantante ha optado por ponerse un diente de oro, ¿en qué estaba pensando? Hemos tratado de ser benévolos y pensar que ha sido como medida de inversión. Con los tiempos que corren el oro se está convirtiendo en una buena manera de poner a buen recaudo el dinero, pero...¿era necesario que te pusieras esos oros en la boca? ¿No hubiera sido mejor un lingote a la antigua usanza?

Con esos pelos, maquillajes aterradores, ropajes rasgados y con su diente de oro más que cantante parece que Kesha se está posicionando como una nueva pirata del Caribe. ¿Será Kesha la nueva pirata de Johny Depp? No sabemos cuáles son las intenciones que han motivado a la cantante para acudir al dentista y colocarse un diente de oro, pero creemos que te has pasado de vintage.