Kesha ingresa en un centro de rehabilitación por sus problemas con el alcohol y la comida

La que faltaba… Últimamente no dejan de sorprendernos día tras día las noticias de los famosos y sus problemas con las drogas, el alcohol o la autoestima. La última en dejarnos boquiabiertos con su ingreso en una clínica para superar sus problemas ha sido Kesha.

La cantante empezaba el año ingresando en un centro de rehabilitación para superar sus problemas con la comida y el alcohol, y es que Kesha se ha armado de valor y así confesaba sus problemas: "defiendo que hay que amarse a uno mismo, pero no me doy cuenta de lo difícil que es llevarlo a la práctica. No voy a estar disponible en los próximos 30 días porque voy a recibir tratamiento para mi trastorno alimenticio y aprender a quererme a mí misma otra vez".

Desde el pasado 4 de enero recibirá ayuda especializado durante unos 30 días en el mismo centro en el que se trató Demi Lovato en 2010, a las afueras de Chicago.