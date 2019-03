Kesha cree que es hija de Mick Jagger

La joven artista ha desvelado el origen se su árbol genealógico o el que a ella le gustaría tener. A falta de padre conocido va Kesha y se coge uno que mole y le vaya como anillo al dedo. No hay nada mejor que tener una madre con un pasado borroso para que puedas elegir el papi que más te guste.

La cantante no conoció a su padre y su madre no está segura de quién pudo haber sido, vacío que le ha permitido asumir que se trata del mítico líder de los Rolling Stones. En la entrevista concedid por Kesha al diario británico ‘The Times’ asegura que asume que Mick Jagger es su padre. La joven y sus dos hermanos fueron criados por su madre en Nashville (Tennessee, EEUU) y ésta no ha sabido decirles de quién se quedó embarazada.

"Hablé con mi madre sobre ello. Tiene una memoria poco precisa. En realidad no me importa, voy a hacer como que mi padre es Mick Jagger y actuar así", ha sentenciado la artista, enganchada a la purpurina.

La joven justifica de esta manera la ficticia paternidad de Mick Jagger, estamos seguras de que si su padre fuera Mick ya estaría subida en un escenario rompiendo guitarras con su papi. ¿Le gustaría a Mick tener una hija como Kesha?