Kesha arremete de nuevo contra su productor, Dr. Luke: "No se puede forzar a nadie a trabajar"

Kesha puso una demanda a su productor, Dr Luke, por abusos sexuales y morales durante los años que había trabajado con él. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Nueva York, no le daba la razón y en el fallo declaraba que la cantante debía seguir trabajando con él durante seis años más, ya que no había pruebas suficientes que demostrasen los supuestos actos cometidos en contra de la demandante. Ahora la cantante, ha dedicido recurrir la causa para demostrar que su productor sí abusó de ella.

Muchos han sido los artistas que apoyaban a Kesha en estos duros momentos. Tanto es así, que Taylor Swift le dejó 250.000 doláres para que siguiese luchando por la causa. Pero la ganadora de 6 Billaboard Awards ha decidido no darse por vencida y sus abogados han interpuesto una apelación para recurrir la demanda.

Los defensores de la cantante alegan que "no se puede forzar a nadie a trabajar en circunstancias que no quieren trabajar". Recordemos que el acusado siempre negó los hechos por los que era demandado. "No la he violado", se defendía en Twitter. Además añadía: "Tengo tres hermanas, una hija y un hijo con mi novia y una madre feminista que me críó por el buen camino". Desde el pasado 22 de febrero, el músico no se ha pronunciado más sobre el tema.