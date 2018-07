Kesha no actuará finalmente en los Billboard Music Awards 2016

Kesha sigue sin levantar cabeza a pesar de intentar continuar con su carrera y su vida personal con normalidad después de salir a la luz la batalla judicial que mantiene con su mánager y productor, Dr Luke, al que acusó de abusos sexuales.

Ahora la cantante ha sufrido otro revés que le ha destrozado después de que Dr. Luke y Kemosabe Records hayan cancelado su participación en los Billboard Music Awards 2016. Así, lo ha comunicado muy apenada Kesha a través de Instagram donde empezaba diciendo: "Estaba muy emocionada por poder realizar un homenaje a Bob Dylan cantando una versión de 'It ain't me, babe' en los premios Billboard de este año. Estoy muy triste y siento decir que no se me permitirá hacer esto".

Con la intención de relajar la tensión que tiene con el productor, Kesha añade: "Sólo quería dejar muy claro que esta actuación se trataba de mí en honor a uno de mis compositores favoritos de todos los tiempos, y nunca ha tenido nada que ver con el Dr. Luke. Nunca iba a usar una foto de él, hablar de él o aludir a mi situación jurídica de ninguna manera. Simplemente quería cantar una canción que me encanta en honor a un artista que siempre he admirado. Gracias a todos por el apoyo que me dais siempre.", insistió la cantante.