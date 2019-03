Kendall Jenner se venga de Harry Styles de One Direction a través de las redes sociales

LA MODELO Y EL CANTANTE LO DEJARON HACE DOS SEMANAS

¡Kendall Jenner podría seguir enamorada de Harry Styles! O eso parece al ver su Instagram, donde la modelo ha publicado varias fotos a las que acompaña con consejos para chicas relacionados con el amor. Además, también ha anunciado que vuelve a estar soltera y que no va a perder el tiempo porque ya pasa de su ex. ¿Es verdad que Kendall ya no piensa en Harry o nos quiere vender la moto y lo que siente es despecho?