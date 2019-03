Kendall Jenner aconseja a Kylie que rompa con Tyga

LA MODELO LE DICE A SU HERMANA QUE ESTARÍA MEJOR SOLA

Kendall Jenner lo tiene claro: ¡su hermana Kylie tiene que cortar con Tyga! Tras muchos rumores y después de las lágrimas que ha derramado Kylie en el último avance de 'Keeping Up With The Kardashians', Kendall ha decidido aconsejar a su hermana que termine con el rapero, ya que lo que mejor le podría venir ahora a la menor de las Jenner es estar sola.