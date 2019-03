Kelly Rowland y el misterioso caso de su lunar viajero

CADA DÍA EN UN LUGAR...

No es raro que algunas celebrities decidan ponerse un lunar en su cara para dar un aire más sofisticado. Pero si se lo ponen que se aclaren con la posición, ¿no? Parece que la ex Destiny's Child, Kelly Rowland, no ha pillado ese concepto porque su lunar va cambiando por día de posición. Es tan misterioso su caso que el comentado lunar se ha hecho famosísimo en todo el Reino Unido.