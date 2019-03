Kelly Clarkson asegura que se sintió chantajeada por Dr. Luke, productor de Kesha

La historia entre Kesha y su productor, Dr. Luke sigue coleando. Tal ha sido el revuelo que se ha formada después de que la cantante perdiera el juicio por abusos sexuales hacia su mánager, que las reacciones hacia el tema han sido muchas.

Ahora, la cantante Kelly Clarkson ha hecho unas declaraciones en una entrevista en la radio australiana KISS FM donde no deja en muy buen lugar al representante. Así, Clarkson hizo hincapié en que el mánager "no es una buena persona" y afirma: "En el pasado trabajé con él y solo lo hice porque literalmente me sentí chantajeada por él. Fue un tiempo muy duro para mí", decía con crudeza.

Kelly es la primera artista que habla de su mala experiencia con Dr. Luke tras lo sucedido con Kesha y aunque ella no entró en el caso de la cantante y dijo que no tuvo problemas de connotación sexual en su relación con él, sin embargo sí que reveló que la chantajeó en cuanto a su imagen profesional.