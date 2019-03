Kaya Jones, la exnovia de Nick Carter critica al cantante tras ser acusado de violación

Después de que esta semana Nick Carter fuese acusado de violación por parte de la cantante estadounidense Melissa Schuman, integrante del grupo 'Dream', una exnovia del cantante ha decidido atacar a Nick tras estas terribles acusaciones.

Kaya Jones, la que fuera componente de 'Pussycat Dolls' y exnovia de Nick ha vertido unas duras palabras contra él a través de su cuenta personal de Instagram.

"Nick Carter era mi novio mientras estaba en Pussycat Dolls. Él sabía sobre el abuso que soporté y no hizo nada. Supongo que ahora sé por qué. Asqueroso. Vergonzoso. Disgustada en mi corazón. ¡Vergüenza, Nick! Nick niega las acusaciones tal como Robin negó mi abuso. Sé toda la verdad aquí. No mientas, Nick. Ya no voy a seguir guardando tus secretos", escribía a través de las redes.

Tras ser acusado de violación, el cantante de los 'Bacsktreet Boys' quiso pronunciar y desmintió cualquier tipo de abuso sobre Melissa Schuman: "Estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la Sra. Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estábamos juntos o en otro momento que cualquier cosa que hicimos no fue consensuada".