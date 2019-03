Katy Perry, viuda por el fútbol

La pareja no parece estar en crisis ni tener problemas, simplemente Katy está esperando que acabe el Mundial para recuperar a su novio. Según informa Contact Music, Katy y Russel iban a disfrutar de un día fuera de casa, pero Brand estaba muy poco dispuesto ya que lo que más le apetecía era ver el importantísimo partido que Inglaterra tenía contra Eslovenia.

Que Inglaterra se jugase algo o no en el partido no era algo que a Katy le preocupase demasiado, ya que, según contaba para la radio BBC: "Es gracioso, porque siempre estamos ahí el uno para el otro, pero el otro día íbamos a pasar el día fuera y el partido era justo el miércoles y todo el mundo en Inglaterra, en todas partes, estaba callado y en sus casas".

Lo que quizá Katy no sabe es que su problema lo tienen a la vez millones de mujeres que están hartas de tanto fútbol, pero ella tiene la solución: "Estábamos viendo el partido y le decía 'cariño, realmente me apetece salir', y él sólo decía 'el partido, el partido', pero sabía que me sería imposible sacarlo de ahí, así que me eché una siesta".

La cantante asegura que su novio está muy metido en el torneo y que pasa la mayoría de las noches siguiendo las noticias en internet. Según Katy Perry, esto es lo que Russel hace todo el tiempo: "¿Cuánto tiempo puedes pasarte leyendo?"