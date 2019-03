Katy Perry sorprende a un superviviente del tiroteo de Orlando en el programa de Ellen DeGeneres

Ellen DeGeneres quiso compartir en su programa la historia de Tony Marrero que después de recibir cuatro disparos en la espalda durante el tiroteo en el club nocturno 'Pulse' de Orlando consiguió sobrevivir. Sin embargo, su amigo Luis Vielma no corrió con la misma suerte, ya que murió en la masacre provocada por Omar Mateen en un acto contra la comunidad LGTB. En mitad de la entrevista el joven quiso explicar que es un gran admirador de Katy Perry y que su canción 'Rise' fue la que más escuchó durante su recuperación, tanto física como emocional.

Lo que no esperaba Tony es que sería la propia artista quien decidiese darle una sorpresa en el programa. Mientras que el fan explicaba lo poderosa que fue la letra del tema para él, la cantante entraba en el plato. En ese instante, ambos se fundieron un emotivo abrazo en el que ni Marrero ni pudieron contener las lágrimas. Además, no desaprovechó la ocasión para agradecerle lo que ha supuesto su hit en uno de los momentos más complicados de su vida: "Solo quiero darte las gracias por todo lo que haces, la letra de tu canción me ayudó desde que estaba en el hospital hasta ahora. Eres maravillosa".

La novia de Orlando Bloom no se conformó solo con conocer a su fan en persona, sino que también ha decidido pagarle durante un año su estudios en la escuela de cine al escuchar que el joven quiere convertirse en director de cine.