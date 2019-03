Katy Perry y Rihanna subieron el mercurio en el Rock in Rio brasileño

El Rock in Rio estaba que ardía en Río de Janeiro pero no solo por el calor sino por las divas de la música que estuvieron dándolo todo en el escenario. Diez años de ausencia del Rock in Rio en la capital brasileña pusieron a tope las pilas a los miles de seguidores que no quisieron perdérselo.

Los platos fuertes de la apertura del festival del año los sirvieron la impresionante Katy Perry y la exhuberante Rihanna.

La estadounidense Katy Perry que brilló con sus trucos de magia y sus cambios de vestuario tuvo unos momentos cariñosos y sugerentes al principio del espectáculo que casi se le fueron de las manos. Katy invitó a subir al escenario a uno de sus fans que hay que decir que no estaba nada mal.

El joven, una vez en el escenario, fue objeto de los deseos de Perry para montar su actuación y recibió el premio por quitarse la camiseta: un beso de la sensual artista, casada con el comediante inglés Russell Brand.

Lo que no sabía Katy es que el muchacho no se quedaría con las ganas de devolverle el beso a la cantante y, tras iniciar su salida del escenario, volvió a la carga y le pidió darle el beso. Sin embargo, el excesivamente efusivo beso en la mejilla que acabó bajando hasta su cuello incomodó a Perry, quien lo apartó de su lado con el brazo y tras preguntarle si le había gustado y si se había divertido, le dijo: “Entonces, ahora, ¡sal de mi "puto" escenario!”. Así la cantante siguió con su show. Para la próxima vez la reina del pop se lo pensará mejor a la hora de invitar a su escenario a un fan tan atractivo.

Rihanna, al parecer, dejó mucho que desear artísticamente pero es que con ese cuerpo... se le perdona todo. De hecho hubiera quedado mucho mejor habiendo cantado con playback. La cantante no solo se retrasó en su show casi dos horas sino que no interpretó su nuevo y más esperado single "We found love" y su voz dejó bastante que desear en el directo. Pero esto último ya se sabe que no es ninguna novedad. A pesar de ello, los fans brasileños disfrutaron cada segundo de su actuación y la apoyaron incondicionalmente.

Por su parte, Elton John tocó cerca de dos horas, anclado a su piano, interpretando temas como "Rocket Man", "Don"t Let The Sun Go Down On Me" o "Croc Rock".