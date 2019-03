Katy Perry y Rihanna planean una venganza contra Taylor Swift en los próximos EMAs

¿Os acordáis de la canción 'Bad Blood' que Taylor Swift dedicó a su ex amiga Katy Perry en su último disco? Pues parece ser que la cantante no olvida, y mucho menos perdona, y ya está planeando vengarse de ella junto a la polémica Rihanna, que se apunta a un bombardeo.

Al parecer las divas e han compinchado entre ellas para preparar una terrible venganza para los próximos EMAs donde coincidirán con Taylor, que aún no sabe lo que se le viene encima.

De momento no sabemos cual es su malvado plan, pero estamos convencidos de que aprovecharán la actuación de la intérprete de 'Shake It Off' para soltar alguna que otra carcajada entre el público. ¡Cuidadito Taylor, ya estás avisada!