Katy Perry responde a los mensajes que Calvin Harris ha publicado en Twitter contra su exnovia Taylor Swift

La gota que ha colmado el vaso, lo que ha roto por completo el vínculo entre Calvin Harris y Taylor Swift ha sido una noticia publicada en el portal TMZ en la que se dice que Taylor Swift fue la que creó la letra de This Is What You Came For.

Calvin ha hecho públicos una fila de 'tuits' dirigidos a Taylor en los que se muestra molesto, decepcionado y cabreado con su ex. En uno de ellos le dice: "Escribí la música, produje la canción, hice los arreglos y las voces. En un principio ella quería que fuera un secreto". Según el famoso Dj, Taylor utilizó el seudónimo 'Nils Sjoberg' porque en un principio ella misma no quería que se supiera públicamente que había intervenido en la creación de la famosa canción.

Otro de los mensajes que le deja el productor musical a su ex dice así: "Sé que ya no tienes giras y que necesitas a alguien a quien arruinar como a Katy ETC, pero no soy ese chico, lo siento. No lo permitiré" refiriéndose a los intentos de Taylor por arruinar a la cantante Katy Perry.

Katy no tardó en contestar en sus redes sociales. La cantante de 'Roar' no se va por las ramas y directamente publicó un GIF en el cual aparece Hillary Clinton haciendo un gesto como "Ya os lo avisé". Perry no ha necesitado palabras para incitar o meterse indirectamente con Swift. Aunque si ha retuiteado algo que escribió ella misma en mayo del año pasado que decía que "el tiempo es el que acaba diciendo la verdad".

La ex de Harris no se ha pronunciado todavía en las redes, estará pensando su mejor respuesta para desarmar a su enemiga y al que fue su novio durante 15 meses.